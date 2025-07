Ucraina telefonata Trump-Putin

In un gesto che riaccende i riflettori sulla scena internazionale, Donald Trump e Vladimir Putin si sono confrontati oggi in una telefonata attesa. L'evento, annunciato sia dal presidente americano su Truth Social che dal leader russo durante una visita culturale, promette di influenzare gli equilibri geopolitici. Ma cosa si sono detti realmente? Scopriamo insieme i dettagli di questa discussione cruciale e le sue possibili implicazioni per il futuro globale.

Donald Trump in colloquio telefonico con Vladimir Putin oggi, 3 luglio, alle 16. Lo ha annunciato lo stesso presidente Usa su Truth Social. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha annunciato questa mattina che oggi sarebbe stato al telefono con il presidente Usa, Donald Trump. Lo riportano le agenzie di stampa russe, precisando che Putin lo ha detto durante una visita a un’esibizione di brand russi. “Oggi parlerò con il presidente Usa e sicuramente gli suggerirò di usare questo materiale per promuoverlo sul mercato americano”, ha dichiarato Putin, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, telefonata Trump-Putin

In questa notizia si parla di: putin - trump - ucraina - telefonata

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

PODCAST | Ucraina, telefonata Macron-Putin. Trump: "Ok di Israele per la tregua a Gaza". #ANSA Vai su Facebook

PODCAST | Ucraina, telefonata Macron-Putin. Trump: "Ok di Israele per la tregua a Gaza" #ANSA Vai su X

Attacco russo su Poltava e Odessa. Oggi telefonata Putin -Trump alle 16 ora italiana - Aarhus, Zelensky: siglati accordi su armamenti con aziende USA; Ucraina: Putin: “Oggi parlo con Trump”. Domani colloquio Usa-Kiev LIVE; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Putin: “Oggi parlerò con Trump al telefono”.

Putin: 'Oggi avrò una telefonata con Trump' - Presidenza Ue, 'stop Usa a armi per Kiev è serio ostacolo'. Secondo ansa.it

Armi Usa ferme in Polonia. Oggi telefonata Trump-Putin. A Kursk ucciso il vice capo della marina russa - Dopo l'annuncio del blocco, le armi dirette a Kiev, tra cui Patriot e missili di precisione, sono ferme in Polonia. Segnala msn.com