Calciomercato Juve bianconeri pronti a formalizzare i rinnovi di questi due giocatori! I dettagli sulla decisione del club e i prolungamenti dei contratti

La Juventus si prepara a dare una svolta importante al proprio futuro, puntando sui giovani talenti che stanno dimostrando il loro valore. Con le settimane di pausa come opportunità , il club bianconero è pronto a formalizzare i rinnovi di Kenan Yildiz e Federico Gatti, consolidando così il nucleo su cui costruire le prossime stagioni. Ecco tutti i dettagli di questa strategia vincente.

Calciomercato Juve, bianconeri pronti a formalizzare i rinnovi di questi due giocatori: i dettagli dell'affare. La Juve sta approfittando delle settimane di pausa per riorganizzarsi e pianificare il futuro, con particolare attenzione ai rinnovi contrattuali di alcuni giovani talenti. Come riportato da Giovanni Albanese su X, il calciomercato Juve è pronto a formalizzare i rinnovi di Kenan Yildiz e Federico Gatti. I due calciatori, che sono ormai diventati colonne portanti della squadra, vedranno il loro contratto estendersi con un adeguamento dell'ingaggio, confermando l'intenzione della dirigenza bianconera di puntare su di loro per le stagioni future.

