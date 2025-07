Sicilia | al via due concorsi in Regione per 79 funzionari a tempo indeterminato

La Sicilia si prepara a una svolta significativa con due nuovi concorsi pubblici per 79 funzionari a tempo indeterminato, parte integrante del progetto di potenziamento e modernizzazione dell’amministrazione regionale voluto dal governo Schifani. L’assessorato della Funzione pubblica, sotto la guida di Andrea Messina, ha ufficializzato i decreti di approvazione, aprendo le porte a un futuro più efficiente e dinamico. Questa opportunità rappresenta una chance concreta di contribuire al cambiamento e alla crescita della regione.

Entra nel vivo il progetto di potenziamento e ammodernamento dell' amministrazione regionale voluto dal governo Schifani: 79 funzionari direttivi entreranno nell'organico a tempo pieno e indeterminato. L' assessorato della Funzione pubblica, guidato da Andrea Messina, ha pubblicato i decreti di approvazione di due concorsi per la categoria D1, dando attuazione al Piao ( Piano integrato di.

