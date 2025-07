Carson Branstine conquista Wimbledon | A febbraio avevo 22 euro sul conto facevo consegne per Uber

Da sconosciuta a protagonista di Wimbledon: la straordinaria ascesa di Carson Branstine incanta il mondo del tennis. La sua determinazione e passione hanno trasformato una vita di sacrifici in un sogno realizzato, dimostrando che con coraggio e tenacia ogni ostacolo può essere superato. Scopri come questa giovane atleta ha conquistato il palcoscenico più prestigioso, ispirando milioni di persone a credere nelle proprie capacità. Un esempio di resilienza che continuerà a stupire.

I tabloid inglesi l'hanno definita "la debuttante più bella di Wimbledon", al primo turno si è trovata di fronte la numero uno al mondo Aryna Sabalenka e ha perso subito, ma per Carson Branstine già entrare in tabellone superando le qualificazioni è stato un successo: a febbraio si era ritrovata a piangere con pochi euro sul conto ed era stata costretta a fare consegne per Uber Eats per mantenersi. 🔗 Leggi su Fanpage.it