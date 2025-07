Cantiere e-Brt | riaperta via della Grumellina avanti con i lavori - Foto e video

Riaperta via della Grumellina, i lavori proseguono a ritmo sostenuto: foto e video testimoniano i progressi. I cantieri in città sono in pieno fermento, con il 70% dell’intubamento della Roggia Colleonesca completato e il 45% dell’opera totale realizzata. Attivi su più fronti, il grande obiettivo è consegnare il progetto entro giugno 2026, riportando vita e innovazione nel cuore urbano.

I CANTIERI IN CITTÀ. Raggiunto il 70% dell'intubamento della roggia colleonesca e il 45% dell'opera complessiva. Cantieri attivi su più fronti, conclusione prevista entro giugno 2026.

