In un mondo dominato dal ghosting e dalle relazioni elusive, "Arrivederci tristezza" ci porta in un viaggio tra malinconia e speranza. La commedia di Giovanni Virgilio, con le interpretazioni di Vassallo, Frassica e Caramazza, esplora le ferite emotive nascoste dietro il silenzio e celebra il potere rigenerante dell’amicizia, dando voce a chi lotta per ritrovare sé stesso. Un film che, tra note di Brunori Sas, insegna che anche nelle tenebre c’è sempre una luce da seguire…

La nostra recensione di Arrivederci tristezza, il film diretto da Giovanni Virgilio con Alessio Vassallo, Nino Frassica e Selene Caramazza: ghosting come fonte di sofferenza nelle coppie di oggi, ma per fortuna c’è l’amicizia. Alessio Vassallo, Nino Frassica e Selene Caramazza sono i protagonisti di Arrivederci tristezza malinconica commedia diretta da Giovanni Virgilio e presentato al Taormina Film Fest: amicizia e condivisione come punto di ripartenza contro la confusione e la sofferenza causati dal cosiddetto “ghosting”. A mancare è un po’ di frizzantezza, ma la pellicola sa farsi apprezzare per l’empatia dei suoi personaggi e per l’affascinante brano di Brunori Sas che accompagna la narrazione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Arrivederci tristezza, recensione: ghosting e relazioni nella malinconica commedia sulle note di Brunori Sas

