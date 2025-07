Vino italiano ecco come il governo lo ha difeso in Europa da etichette allarmistiche | A fianco dei produttori

poi ha sottolineato l’importanza di difendere con orgoglio il patrimonio enologico italiano, rafforzando la presenza nei mercati internazionali e contrastando le campagne allarmistiche che minacciano la nostra eccellenza. Un impegno che testimonia la determinazione del governo nel tutelare e valorizzare il vino italiano, simbolo di qualità e tradizione nel mondo.

«Voi rappresentate l’eccellenza italiana nel mondo e costituite il cuore pulsante di una filiera strategica per la nostra nazione. Il 2024 è stato un nuovo anno da record per l’esportazione del vino italiano, con un valore di oltre 8 miliardi di euro, pari a oltre il 10% dell’export agroalimentare nazionale». Queste le parole della premier Giorgia Meloni, che ha inviato un messaggio all’assemblea Unione italiana vini (Uiv) a Roma. Poi ha aggiunto: «Quello che ci rende orgogliosi è soprattutto la straordinaria varietà e qualità dei nostri vini che conferma il primato dell’Italia nel panorama internazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Vino italiano, ecco come il governo lo ha difeso in Europa da etichette allarmistiche: “A fianco dei produttori”

In questa notizia si parla di: vino - italiano - ecco - governo

Keep calm and bevi vino italiano: parte la campagna di Coldiretti - "Keep calm and bevi vino italiano" è la nuova campagna di Coldiretti, volta a promuovere il consumo moderato e consapevole del vino.

Buongiorno e buon venerdì! Ecco la prima pagina di Libero in edicola oggi e i temi affrontati sul quotidiano - Sinistra contro Bezos: i mostri della Laguna. L'editoriale di Mario Sechi - Dove porta l'ideologia di Elly Schlein? Di Daniele Capezzone - Le comiche d Vai su Facebook

Vino italiano, ecco come il governo lo ha difeso in Europa da etichette allarmistiche: A fianco dei produttori; L’appello di Tajani: «Evitare dazi su whisky Usa per la tutela dei nostri vini». Ecco cosa rischia la filiera italiana; Il futuro del vino è incerto. Il Governo avvia un'indagine per capire come affrontare le prossime sfide.

Vino, Meloni: è un’eccellenza italiana, Governo lo difende in Ue - (askanews) – “Voi rappresentate l’eccellenza italiana nel mondo e costituite il cuore pulsante di una filiera strategica per la nostra nazione. Da askanews.it

Meloni: difesa del vino italiano contro omologazione ed etichette fuorvianti agli occhi europei - Il governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, si oppone all’omologazione europea del vino italiano e punta a tutelare identità, tradizione e competitività del settore vitivinicolo con sostegno a ric ... gaeta.it scrive