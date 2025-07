LIVE Sinner-Vukic Wimbledon 2025 in DIRETTA | avanti Djokovic ora Swiatek poi il n1!

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi, nel cuore di Wimbledon 2025, si accendono emozioni da cardiopalma: Djokovic ha dominato Evans in meno di due ore, mentre Swiatek e McNally si preparano a sfidarsi. Ma ora, attenzione, perché il nostro Jannik Sinner è pronto a entrare in scena contro Aleksandar Vukic, alla ricerca di un posto al terzo turno. Rimanete con noi: l’azione sta per iniziare!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sfida di Jannik SINNER al torneo di Wimbledon 2025, di fronte c'è l'australiano Aleksandar Vukic per un posto al 3° turno contro Martinez o Navone. Il tabellone del n.1 del mondo è stato clemente, nessuna mina vagane nei primi tre turni e un terzo turno che si preannuncia abbastanza morbido. Di fronte oggi c'è un giocatore che può esprimersi molto bene sui prati, e in generale sul veloce, ma che in questa stagione ha fatto estremamente fatica.

