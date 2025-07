Maternità a rischio | cos’è e quando richiederla

La maternità a rischio è un diritto fondamentale per tutelare la salute di mamme e bambini. Quando si verificano condizioni mediche o lavorative delicate, è possibile richiedere un congedo anticipato, garantendo maggiore sicurezza e serenità durante questa fase speciale. Scopriamo insieme quando e come accedere a questa importante tutela, per affrontare con tranquillità il percorso verso la maternità. Continua a leggere e informati sui tuoi diritti.

In casi particolari la legge prevede la possibilità di chiedere la maternità a rischio, o maternità anticipata, un congedo che consente di sospendere il lavoro prima del periodo obbligatorio per tutelare la salute della madre e del bambino. Si può richiedere in presenza di condizioni mediche come la minaccia di un aborto o lavorative potenzialmente dannose, ed è riconosciuta a lavoratrici dipendenti e autonome. 🔗 Leggi su Fanpage.it

