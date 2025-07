Dati Inail Paolo Capone Leader UGL | Numeri allarmanti Rafforzare sinergia tra istituzioni e parti sociali per contrastare fenomeno inaccettabile

I dati dell’Inail del 2024 sono un campanello d’allarme: 1.189 vite spezzate sul lavoro, un fenomeno inaccettabile per una società che si impegna a tutelare i diritti di ogni lavoratore. Paolo Capone, leader UGL, ribadisce l’urgenza di rafforzare la sinergia tra istituzioni e parti sociali per contrastare questa terribile tendenza. Solo unendo le forze possiamo invertire questa tragica rotta e garantire un futuro più sicuro per tutti.

“I dati diffusi dall’Inail, che registrano 1.189 infortuni mortali sul lavoro nel 2024, sono allarmanti e intollerabili per una Repubblica fondata sul diritto al lavoro, come sancito dalla nostra Costituzione. Tra le regioni la Lombardia, con il 16,1% dei casi mortali, precede la Campania (10,3%), i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dati Inail. Paolo Capone, Leader UGL: “Numeri allarmanti. Rafforzare sinergia tra istituzioni e parti sociali per contrastare fenomeno inaccettabile”

