rai 3 le mille vite del signor faletti

Rai 3 rende omaggio a Giorgio Faletti, un artista che ha saputo trasformare ogni suo talento in un capolavoro di versatilità e passione. A undici anni dalla sua scomparsa, il documentario diretto da Michele Truglio e Alessandro Galluzzi ripercorre le mille vite di un uomo che ha conquistato il cuore di pubblico e critica, attraversando il cabaret, la musica, la letteratura e oltre. Un viaggio affascinante nella vita di un vero artista poliedrico, capace di lasciare un segno indelebile nel panorama culturale italiano.

A undici anni dalla scomparsa, Rai 3 celebra la vita e la carriera di Giorgio Faletti, artista eclettico e poliedrico, con il doc Signor Faletti, diretto da Michele Truglio e Alessandro Galluzzi e in onda oggi in prima serata. Dal cabaret alla televisione, dalla musica alla letteratura, Faletti ha attraversato i territori più diversi dell’arte, conquistando generazioni di spettatori e lettori. È stato autore e interprete di canzoni di grande successo – tra cui Signor Tenente, presentata a Sanremo – attore in film cult del cinema italiano, scrittore di noir come Io uccido, best seller internazionale che lo ha consacrato tra gli scrittori italiani più letti al mondo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it