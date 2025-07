Accordo Usa-Vietnam scatena l’ira della Cina | dazi del 40% su merci ‘in transito’

L’accordo USA-Vietnam, annunciato ieri da Donald Trump, scuote i fragili equilibri del commercio globale. Con una clausola shock del 40% sui "merci in transito", Washington mira a mettere pressione sulla Cina e sui rivali commerciali, creando un effetto domino che potrebbe ridisegnare le rotte commerciali mondiali. In un contesto già instabile, questa mossa si rivela un tassello chiave in una strategia più ampia di contendibilità economica.

Un nuovo terremoto scuote i fragili equilibri del commercio globale. L’accordo USA-Vietnam annunciato ieri da Donald Trump non è solo una stretta bilaterale: con la clausola del 40% di dazi su merci “in transito”, Washington mira a colpire indirettamente la Cina e altri competitor. Il presidente USA ha svelato l’intesa su Truth Social: zero dazi per i prodotti americani in Vietnam, 20% per quelli vietnamiti diretti negli USA (contro il 46% inizialmente richiesto) e la misura più controversa: il 40% su merci di paesi terzi che transitano da Hanoi. “Se un Paese vende via Vietnam, paga il prezzo”, ha dichiarato il segretario al Commercio Howard Lutnick su X (ex Twitter), spiegando la logica dietro la nuova tariffa sul cosiddetto “transshipping”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Accordo Usa-Vietnam scatena l’ira della Cina: dazi del 40% su merci ‘in transito’

