L'operazione "Martello di Mezzanotte" ha scosso il Medio Oriente, con gli Stati Uniti che hanno avvertito l'Iran dell'imminente attacco ai siti nucleari di Fordow, Natanz e Isfahan. L'obiettivo? Colpire senza scatenare un conflitto totale, concentrandosi sui centri chiave. Dietro le quinte, si ipotizza che l'uranio arricchito sia stato trasferito in laboratori sotterranei segreti, per sfuggire alla minaccia americana e mantenere il controllo sulla situazione di crisi.

