Per il grande caldo niente fioritura a Castelluccio di Norcia. Quest'anno, l'incantevole spettacolo della primavera si è spento sotto il sole cocente, con la siccità che ha compromesso anche i campi più rinomati. Agricoltori e coltivatori, come Gianni Coccia e Diego Pignatelli, ci raccontano come l'assenza di fioritura abbia segnato un'estate diversa dal solito. Dal primo al 20 giugno, l’attesa si è trasformata in una sfida, lasciando il borgo in attesa di tempi migliori...

La fioritura di Castelluccio di Norcia quest'anno non ha offerto lo spettacolo abituale, a causa della prolungata siccità che ha colpito l'altopiano dei Sibillini, in particolare nel mese di giugno. A confermarlo all'ANSA sono alcuni agricoltori e coltivatori della lenticchia, tra cui Gianni Coccia, assessore comunale, oltre che animatore del borgo, e Diego Pignatelli, da anni impegnato nella semina sul Pian Grande. "Dal primo al 20 giugno praticamente non è mai piovuto, nonostante ci troviamo nel cuore dei Monti Sibillini, a quasi 1.500 metri di quota", spiegano gli agricoltori. La mancanza di precipitazioni ha compromesso sia la crescita delle specie spontanee sia quella dei fiori della lenticchia, facendo venire meno il colpo d'occhio della celebre fioritura, che richiama ogni estate migliaia di turisti e appassionati". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Per il grande caldo niente fioritura a Castelluccio di Norcia

