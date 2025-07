L’amore non ha bisogno di condizioni perfette la proposta di nozze di Lorenzo a Tommaso in ospedale

L’amore vero non conosce limiti e si manifesta anche nei momenti più inaspettati. Lorenzo Ricci ha dimostrato che il cuore può trovare la sua strada ovunque, persino in un ospedale, regalando a Tommaso un gesto che rimarrà per sempre nel ricordo di chiunque l’abbia visto. La loro storia, fatta di coraggio e sincerità, ci ricorda che l’amore autentico vince ogni ostacolo. Continua a leggere per scoprire come questa proposta abbia conquistato il web.

Il gesto emozionante che Lorenzo Ricci ha voluto riservare al suo fidanzato Tommaso presentandosi con tanto di anello all’ospedale Careggi di Firenze per dichiarare il suo amore con una proposta di matrimonio in corsia. La scena immortalata anche in un video diventato virale sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’amore oltre la paura: Firenze, la commovente proposta di matrimonio in ospedale - Lorenzo Ricci ha chiesto la mano al fidanzato Tommaso, ricoverato per problemi cardiaci in seguito a un malore: “Grazie al reparto di Cardiologia: competenti, umani, presenti. Riporta msn.com

Il video è virale, Lorenzo racconta a Gay.it la sua proposta di matrimonio a Tommaso all’Ospedale Careggi - Il ritorno dal viaggio, l'imprevisto da commedia, la tensione per la salute dell'amato e il personale dell'ospedale: "L’amore serve. Lo riporta gay.it