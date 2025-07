Luciano Darderi archivia la pratica contro Arthur Fery e approda al terzo turno di Wimbledon

Luciano Darderi dimostra ancora una volta il suo talento, archiviando la pratica contro Arthur Fery e conquistando un meritato passaggio al terzo turno di Wimbledon. Dopo aver dominato il secondo set, il match è stato interrotto dalla pioggia, ma l’italo-argentino è pronto a riprendere con rinnovato slancio. La sua determinazione lo proietta sempre più vicino ai vertici del torneo sul grande palcoscenico inglese.

Lavoro completato nel secondo turno a Wimbledon. Luciano Darderi (n.59 del ranking) si è imposto contro il britannico Arthur Fery (n.461 del ranking) col punteggio di 6-4 6-3 6-3 in 2 ore e 25 minuti di gioco effettivo, di un match che si svolto in due giornate. La pioggia di ieri ha provocato un ritardo del programma e, visto l’aumento dell’umidità , sullo score di 6-4 6-3 in favore dell’italo-argentino si è deciso di sospendere il gioco e di ritrovarsi quest’oggi. Darderi ha subìto un break all’inizio del terzo parziale, ma ha saputo reagire con risolutezza, facendo capire al padrone di casa chi fosse il più forte. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luciano Darderi archivia la pratica contro Arthur Fery e approda al terzo turno di Wimbledon

