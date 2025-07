Equitazione | Isabell Werth trascina la Germania alla vittoria nella Nations Cup di dressage ad Aachen

trascinato la squadra tedesca alla vittoria con performance straordinarie e un talento senza pari. La sua abilità e passione sono state il segreto di questo successo memorabile, dimostrando ancora una volta perché è considerata una delle migliori nel mondo del dressage. Un risultato che celebra l’eccellenza e l’impegno nel cuore della disciplina equestre internazionale.

La Germania del dressage si esalta sul campo di gara di Aachen, dove si è conclusa da pochi minuti la quarta tappa della Nations Cup 2025. Il team teutonico si è infatti imposto con lo score conclusivo di 232.065% superando nettamente le formazioni rivali fra cui il Belgio, secondo a 219.804%, e la Svezia, alla fine terza a 216.935%; in un contest con 9 squadre iscritte. Mattatrice dell’evento Isabell Werth che, in sella a Wendy de Fontaine ha fatto registrare il miglior punteggio assoluto a quota 79.761%, in una graduatoria che dal punto di vista tedesco ha visto contribuire al successo anche Frederic Wandres, su Bluetooth OLD (terzo assoluto a 76. 🔗 Leggi su Oasport.it