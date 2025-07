Emma Stone elogia Pedro Pascal | È talentuoso e bello me lo scoprei

Durante "Jimmy Kimmel Live!", Emma Stone ha spazzato via ogni dubbio riguardo l'inarrestabile ascesa di Pedro Pascal, definendolo un vero e proprio talento, oltre che irresistibilmente affascinante. Tra risate e ammirazione, l'attrice ha sottolineato il suo carattere gentile e il senso dell'umorismo brillante, lasciando intendere che l'attore sta conquistando non solo Hollywood, ma anche i cuori di chi lo conosce. La sua eccellenza continua a brillare, e il mondo non vede l’ora di scoprire cosa riserverà il futuro.

Al "Jimmy Kimmel Live!", Emma Stone e Diego Luna hanno discusso dell'attuale "acquisizione" di Hollywood da parte di Pedro Pascal, elogiando le numerose qualità dell'attore. Ospite di Jimmy Kimmel Live! con Diego Luna, Emma Stone ha elogiato il collega Pedro Pascal, definendolo "talentuoso, bellissimo, gentile e divertente", per poi scherzare con un "me lo farei". L'attrice ha ricordato anche un siparietto virale al Festival di Cannes, mentre i due sono impegnati nella promozione di Eddington, il nuovo film di Ari Aster. Emma Stone & Pedro Pascal: sul red carpet, tra elogi e battute Non serviva una conferma, ma ora è ufficiale: Pedro Pascal è ovunque, e anche Emma Stone se n'è accorta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Emma Stone elogia Pedro Pascal: "È talentuoso e bello, me lo scop..rei"

