Leclerc | I podi danno fiducia ma la Ferrari ha bisogno di vincere Speriamo già adesso

Il pilota della Rossa in vista del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone: "I miglioramenti ci sono". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leclerc: "I podi danno fiducia, ma la Ferrari ha bisogno di vincere. Speriamo già adesso"

#Ferrari non esulta ma sorride: upgrade ok, più carico e più feeling soprattutto per #Hamilton. P2 e P4 miglior risultato del 2025 in Q, certo distacchi notevoli: obiettivo podio, le sim del venerdì danno fiducia #F1 #Formula1 #AustrianGP Vai su X

Anche l'amore più profondo può incrinarsi. E anche quello cieco di Charles Leclerc per la Ferrari potrebbe ad un certo punto spegnersi. E, seppur parliamo ancora solo di un leggerissimo mal di pancia, il fatto che, dopo sette stagioni in Formula 1 con la Rossa Vai su Facebook

