Che disastro L’Isola dei Famosi ascolti così bassi non si erano mai visti | ecco quanto ha fatto la finale

L’Isola dei Famosi 2025 si conclude con un record negativo che desta preoccupazione: ascolti mai così bassi nella storia del programma. La finale di ieri sera su Canale 5 ha segnato un calo di pubblico che fa riflettere sul futuro del reality. Tra sorprese e nostalgie, la vittoria di Cristina Plevani riaccende i ricordi, ma l’intero show lascia un interrogativo: cosa sta succedendo al nostro intrattenimento televisivo?

La finale de L’Isola dei Famosi 2025 si è chiusa con un bilancio amaro per Mediaset. L’ultima puntata del reality, andata in onda ieri sera su Canale 5, ha infatti registrato i dati di ascolto più bassi di sempre, confermando il calo di interesse che ha caratterizzato l’intera edizione. A vincere è stata Cristina Plevani, un nome storico del mondo dei reality, già nota per essere la prima trionfatrice del Grande Fratello. Ma a sorprendere il pubblico non sono stati solo i numeri deludenti: un curioso dettaglio legato proprio a Plevani ha acceso la curiosità degli spettatori durante la diretta. L’Isola dei Famosi: quanto ha fatto la finale di ieri sera?. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Che disastro L’Isola dei Famosi, ascolti così bassi non si erano mai visti: ecco quanto ha fatto la finale

In questa notizia si parla di: isola - famosi - bassi - finale

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

Oggi la finale del isola dei famosi Ma gli ascolti sono stati veramente molto bassi Silvio Berlusconi pensa a una possibile chiusura del programma Vai su Facebook

Chi vincerà L’Isola dei Famosi 2025? Anticipazioni e pronostici per la finale di stasera su Canale 5; Isola dei famosi, sondaggio televoto: Teresanna vs Jey Lillo, il verdetto del pubblico. Chi va in finale; Isola, la resa dei conti tra Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi: Ho capito che non eri quello che avevo percepito.

Che disastro L’Isola dei Famosi, ascolti così bassi non si erano mai visti: ecco quanto ha fatto la finale - Ieri sera, la finale de L'Isola dei Famosi ha fatto gli ascolti più bassi di sempre: numeri così terribili non si erano mai visti. Come scrive donnapop.it

La finale de L’Isola dei Famosi: trionfo di Cristina Plevani e un incidente drammatico - Cristina Plevani vince l'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, mentre Loredana Cannata affronta un drammatico incidente in apnea. ecodelcinema.com scrive