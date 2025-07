Non solo divieti per il cellulare ai figli ecco il patto anticonformista che insegna ai ragazzi a vivere online e offline con consapevolezza

In un mondo immerso nella tecnologia, il semplice divieto di usare il cellulare non basta più. Ecco allora un approccio anticonformista che insegna ai ragazzi a navigare tra online e offline con consapevolezza, favorendo un equilibrio sano e responsabile. Diventare veri "navigatori digitali" significa accompagnarli in un percorso di autonomia e rispetto, preparando le nuove generazioni a vivere nel mondo digitale senza perdere di vista i valori fondamentali.

L'avvento pervasivo della tecnologia digitale ha ridefinito le coordinate dell'educazione familiare, ponendo i genitori di fronte a un imperativo inedito: diventare veri e propri "navigatori digitali".

