Blitz di anarchici alle sedi Rai di Torino | imbrattata la sede di via Verdi

Questa mattina, davanti al Palazzo di Giustizia di Torino, si è formato un presidio che ha avuto un risvolto sorprendente: un gruppo di anarchici ha condotto un blitz alle sedi Rai di via Verdi, imbrattando le strutture e scatenando un episodio di vandalismo. Un gesto che ha acceso i riflettori su questioni di libertà di espressione e di protesta, alimentando il dibattito pubblico sulla legittimità delle azioni di fronte a determinate cause.

La sede rai di Torino è stata sede di un blitz da parte di un gruppo di anarchici. La manifestazione ha coinvolto l’Auditorium e la sede di via Verdi. La manifestazione è poi sfociata in un vero e proprio blitz, dove il gruppo ha anche imbrattato le due sedi. Rai Torino, blitz di anarchici vandalizza le sedi di via Verdi. Il tutto è avvenuto questa mattina, quando davanti ai cancelli del Palazzo di giustizia si è formato un presidio. L’occasione era l’apertura del processo per 19 imputati. Questi erano accusati di disordini che si erano precedentemente verificati nel capoluogo piemontese il 4 marzo 2023, durante un corteo di solidarietà ad Alfredo Cospito (anch’egli detenuto). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it