Bonus mamme il governo aumenta le risorse per le lavoratrici E c’era chi diceva che Meloni non faceva niente per le donne…

Contrariamente alle critiche, il governo dimostra di investire concretamente nel sostegno alle mamme lavoratrici. Per il 2025, cresce il bonus dedicato alle madri, con nuove modalità di erogazione e un’ulteriore iniezione di risorse grazie alla Legge di Bilancio. Un segnale tangibile di attenzione alle esigenze delle donne che conciliano famiglia e carriera, rafforzando il loro ruolo chiave nel futuro del nostro Paese.

Prosegue la crescita dell'occupazione in Italia e cresce parallelamente il sostegno previsto dal governo per le mamme lavoratrici: si tratta del bonus per il 2025, cambiano le modalità di erogazione e si rafforza l'ammontare delle risorse da destinare al contributo  previsto per le lavoratrici madri introdotto dalla Legge di Bilancio. È quanto stabilisce l'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 che stanzia ulteriori 180 milioni di euro. Che si aggiungono ai 300 milioni già previsti dalla legge di bilancio 2025, portando il totale delle risorse a 480 milioni. Il contributo si traduce in un beneficio di 40 euro al mese per tutto il 2025  per le lavoratrici madri con due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.