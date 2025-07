Omicidi Villa Pamphili Kaufmann forse in Italia il 10 luglio test del dna per stabilire la paternità

Un nuovo capitolo si apre nel giallo di Villa Pamphili: Francis Kaufmann, accusato del tragico doppio omicidio, potrebbe essere già in Italia il 10 luglio. L’attesa per i test del DNA e i risvolti giudiziari si fa intensa, mentre le indagini si avvicinano alla verità. Riusciranno gli esami a chiarire definitivamente il caso? La risposta potrebbe arrivare molto presto.

(Adnkronos) – Potrebbe essere a Roma entro la prossima settimana, forse già il 10 luglio Francis Kaufmann, l'americano accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili per la morte della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda. Dopo l'ok all'estradizione da parte dei giudici di Larissa, Kaufmann verrà riportato in Italia, dove gli

Omicidi Villa Pamphilj, Kaufmann presto in Italia. Interrogatorio a metà luglio - L’attesa si fa sempre più serrata: Francis Kaufmann, l'americano accusato del duplice omicidio a Villa Pamphilj, è pronto a tornare in Italia.

