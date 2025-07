Glovo sospende temporeaneamente i bonus per i rider che lavorano a 40 gradi | cosa succede adesso

Glovo ha deciso di sospendere temporaneamente i bonus per i rider che lavorano nelle ore più calde, in risposta alle proteste dei sindacati e alle preoccupazioni sulla salute dei lavoratori. Questa decisione segna un passo importante verso il rispetto delle condizioni di lavoro e la sicurezza dei riders. Ma cosa cambierà ora? Scopriamo insieme le implicazioni di questa scelta e le prossime mosse della piattaforma.

Passo indietro di Glovo. Dopo le proteste dei sindacati, la piattaforma di delivery ha sospeso "temporaneamente a livello nazionale il sistema dei bonus previsti per le consegne effettuate nelle fasce orarie più calde della giornata". La misura è stata attaccata perché considerata un incentivo economico per spingere i rider a lavorare nelle ore più calde, mettendo a rischio la salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: glovo - bonus - rider - sospende

Cinque centesimi a consegna per lavorare a 35 gradi. Ecco “il bonus caldo estremo” di Glovo per i rider - introducendo il Bonus Caldo Estremo, Glovo offre ai rider un misero incremento di cinque centesimi per consegna durante le ore più calde dell’estate.

Glovo sospende il bonus caldo ai rider, stop alla misura dopo l'incontro con Felsa Cisl e le polemiche; Dietrofront di Glovo, dopo le polemiche sospende i bonus caldo per i rider; Caldo, Glovo sospende il bonus per i rider - LaPresse.

Glovo sospende “temporeaneamente” i bonus per i rider che lavorano a 40 gradi: cosa succede adesso - Dopo le proteste dei sindacati, la piattaforma di delivery ha sospeso "temporaneamente a livello nazionale il sistema dei ... Come scrive fanpage.it

Glovo e Deliveroo sospendono il "bonus caldo" per i rider. «Siamo attenti alle emergenze climatiche» - La Felsa Cisl ha comunicato, tramite un post sui social, che l'incontro con Glovo e Deliveroo di questa mattina ha portato alla sospensione temporanea del cosidetto "bonus caldo". Riporta ilgazzettino.it