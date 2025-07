Ordinanze anticaldo l’Usb Emilia Romagna | Misure insufficienti Il ‘caso’ del cantiere del tram di Bologna

La recente tragedia nel cantiere di Bologna ha acceso un faro sulle insufficienti misure anticaldo in Emilia-Romagna. Sindacati e ambientalisti si confrontano con le istituzioni, chiedendo interventi piÚ efficaci per proteggere chi lavora sotto il sole cocente. La questione non è solo una questione di sicurezza, ma di diritti fondamentali. Ora, bisogna agire subito per evitare che questa triste realtà si ripeta.

Morire di caldo mentre si lavora, succede in provincia di Bologna dove sindacati e ambientalisti si schierano contro le istituzioni che porterebbero misure insufficienti. La tragica morte di un lavoratore in un cantiere edile di San Lazzaro di Savena ha riacceso i riflettori sulle carenze delle misure di tutela contro lo stress termico in alcuni luoghi di lavoro. Mentre le temperature record mettono a dura prova la cittĂ , sindacati e movimenti ambientalisti puntano il dito contro Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, accusandoli di interventi tardivi e poco incisivi. Le ordinanze entrate in vigore il 2 luglio, firmate subito dopo la notizia della morte dell’operaio, non convincono l’ USB Emilia Romagna: “I provvedimenti adottati corrispondono ad una logica di ‘atto dovuto’ che non affrontano in maniera tempestiva ed efficace l’emergenza caldo: siamo di fronte a interventi che affrontano i casi piĂš evidenti ed estremi”, denuncia il sindacato in una nota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Š Ilfattoquotidiano.it - Ordinanze anticaldo, l’Usb Emilia Romagna: “Misure insufficienti”. Il ‘caso’ del cantiere del tram di Bologna

