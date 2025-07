Cristina Mazzotti rapita e uccisa le sue ultime parole | Carò papà ho tanta paura sto male e soffoco

Le parole di Cristina Mazzotti, scritte nel suo ultimo angosciante messaggio, rimangono un patrimonio di dolore e memoria collettiva. A cinquant’anni dalla sua scomparsa, il suo racconto ci invita a riflettere sulla brutalità del passato e sull’importanza di ricordare per non dimenticare mai. La sua storia è un monito potente e indispensabile per costruire un futuro di giustizia e umanità .

Como, 3 luglio 2025 – A distanza di cinquant'anni, le ultime parole scritte da Cristina Mazzotti durante il suo rapimento, continuano a custodire l'enorme carico di paura e disperazione di quei giorni. Quella di una ragazza di 18 anni sequestrata la notte del 30 giugno 1975, chiusa in una buca sottoterra, e avvelenata, giorno dopo giorno, da una quantitĂ spropositata di sedativi che servivano a consentire a suoi carcerieri di gestirla senza urla e tentativi di fuga, e che hanno portato alla sua morte. Le lettere scritte da Cristina Mazzotti. Ieri, durante l'udienza che si è tenuta davanti alla Corte d'Assise di Como, dove sono a processo i tre uomini ritenuti gli esecutori materiali del rapimento avvenuto a Eupilio, in provincia di Como, alla vigilia della chiusura dell'istruttoria, gli avvocati di parte civile della famiglia Mazzotti, Fabio Repici ed Ettore Zanoni, hanno depositato e messo davanti agli occhi dei giudici, le lettere scritte da Cristina durante la prigionia: pochi e semplici fogli, che custodiscono intatti l'angoscia di chi scriveva, e di chi avrebbe dovuto leggere.

