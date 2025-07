Money Road | il gran finale tra scelte estreme e colpi di scena

Siamo ormai giunti all’ultima tappa di un’avventura emozionante, dove ogni decisione può cambiare il destino dei concorrenti. Money Road, tra scelte estreme e colpi di scena mozzafiato, ci ha tenuto col fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Questa sera, il gran finale si svela in tutta la sua intensità: non perdere l’appuntamento con l’epilogo di un percorso indimenticabile, solo su Sky e NOW.

Ultimo appuntamento in onda questa sera. Ultimo, durissimo trekking per i concorrenti di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, il nuovo esperimento sociale di Sky Original prodotto da Blu Yazmine e condotto da Fabio Caressa. Il gran finale andrà in onda, questa sera, giovedì 3 luglio su Sky e in streaming su NOW, con trasmissione in chiaro anche su TV8, e sempre disponibile on demand. Siamo ormai giunti all’ultima tappa di un’avventura che ha messo a dura prova fisico e mente dei partecipanti: dodici giorni nel cuore della giungla malese, tra temperature torride (intorno ai 40 gradi) e umidità soffocante al 90%, affrontando prove estenuanti e, soprattutto, continue tentazioni che hanno lentamente eroso il montepremi. 🔗 Leggi su 361magazine.com