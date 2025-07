Fabrizio Bosso – Spiritual Trio arriva il nuovo album Welcome Back

Preparati a vivere un viaggio musicale unico con il nuovo album di Fabrizio Bosso Spiritual Trio, "Welcome Back". Un'opera ricca di emozioni che mescola jazz e spiritualità , presentata da uno dei più talentuosi trombettisti italiani. Con un cast di artisti straordinari e un sound coinvolgente, l'album promette di conquistare gli appassionati e i nuovi ascoltatori. Non perdere l'occasione di scoprire questa esibizione di talento e passione—il futuro della musica jazz è qui, pronto a sorprenderti.

Fabrizio Bosso Spiritual trio © Roberto Cifarelli MILANO – Si intitola “Welcome Back” il nuovo album dello Spiritual Trio di Fabrizio Bosso, con Alberto Marsico all’organo e Alessandro Minetto alla batteria, uscito il 20 giugno su cd, vinile e piattaforme digitali per la Warner Music Italy. In attesa del tour che inizierĂ a ottobre, i primi concerti di presentazione di “Welcome Back” sono il 22 giugno a Piossasco (TO), il 18 luglio a Lugano, il 27 luglio a Castell’Arquato (PC) e San Lazzaro di Savena (BO). Quella di Fabrizio Bosso è un’estate piena di appuntamenti con i diversi progetti che lo vedono protagonista, tra cui l’omaggio a Pino Daniele con il pianista Julian Oliver Mazzariello e quello a Stevie Wonder con il suo quartetto, i Latin Mood con Javier Girotto, oltre alle numerose altre collaborazioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Fabrizio Bosso – Spiritual Trio, arriva il nuovo album “Welcome Back”

