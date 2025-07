Anche i bimbi possono essere depressi ma la terapia con i genitori può produrre effetti duraturi | lo studio

Anche i più piccoli possono essere vittime di depressione, ma un intervento tempestivo e coinvolgente con i genitori può fare la differenza. Uno studio americano rivela che la terapia precoce non solo migliora il benessere dei bambini, ma riduce anche la necessità di farmaci e servizi di salute mentale in età avanzata. Intervenire già in età prescolare è dunque una strategia vincente per prevenire disturbi più gravi nel tempo. Continua a leggere.

