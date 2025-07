Blackout estivi | il prezzo nascosto della transizione verde

L’estate porta con sé non solo caldo e vacanze, ma anche il prezzo nascosto della transizione verde: i blackout energetici. La crescente domanda di energia, unita alle sfide della rete, si traduce in interruzioni che colpiscono città come Bergamo e Milano, coinvolgendo anche la metropolitana. È un campanello d’allarme che ci invita a riflettere sulle vere conseguenze della nostra corsa verso un futuro sostenibile.

Ci risiamo, è tornato il grande caldo – neppure da record, almeno al Centro-Nord, ci ricordiamo ancora l’infuocato 2003 – e diventa la causa di ogni evento negativo ma, soprattutto, quella dei continui blackout di energia elettrica. Bergamo nei primi due giorni di luglio, Milano ieri, con addirittura coinvolta la metropolitana che per qualche ora e a macchie è andata a singhiozzo. Squillano i telefonini, sono gli allarmi anti intrusione domestici che segnalano la mancanza di alimentazione, arrivano le notifiche delle App delle società di trasporto pubblico e di distribuzione dell’energia che avvisano dei possibili disagi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Blackout estivi: il prezzo nascosto della transizione verde

