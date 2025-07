One-Punch Man 3 la conferma del cast vocale fa discutere | una doppiatrice aveva abbandonato il settore

Gran parte del team che ha doppiato i personaggi nella seconda stagione di One-Punch Man riprenderà i loro ruoli, ma è stata confermata anche una doppiatrice che è stata recentemente al centro dell'attenzione a causa di alcune controversie. La terza stagione di One-Punch Man è pronta a tornare dopo sei anni di attesa, con il cast inglese quasi tutto riconfermato. Tra le voci spicca il ritorno controverso di Corina Boettger nel ruolo di Terrible Tornado. La stagione, prodotta da J.C. Staff, promette di esplorare l'arco narrativo della Monster Association, uno dei più amati del manga originale. One-Punch Man 3: stesso cast, stesse polemiche e attese altissime Dopo un'attesa lunga sei anni dal debutto della seconda stagione, One-Punch Man si prepara a tornare in pompa magna questo autunno, grazie all'annuncio ufficiale di Viz Media che ha svelato il cast . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - One-Punch Man 3, la conferma del cast vocale fa discutere: una doppiatrice aveva abbandonato il settore

