Temptation Island 2025 | spoiler e tensioni già nella prima puntata | Non sei Brad Pitt

Temptation Island 2025 torna con un turbinio di emozioni e colpi di scena già nella prima puntata. Dalla suggestiva location calabrese alle dinamiche intense tra le coppie, il reality promette di tenere alta la tensione. Valentina e Antonio infiammano il set con un acceso scontro, mentre un’altra coppia si prepara al temuto falò di confronto. Poche ore prima della messa in onda, sui social trapelano spoiler che annunciano momenti destinati a fare discutere: protagonisti sono...

Temptation Island torna con tante novità: dalla nuova location in Calabria a coppie già ai ferri corti. Valentina e Antonio regalano il primo scontro, mentre un'altra coppia è pronta al falò di confronto. Poche ore prima della messa in onda, Temptation Island regala già i primi colpi di scena. Sui canali social ufficiali del programma è stato pubblicato un video spoiler che anticipa un momento destinato a far discutere. Protagonisti sono Valentina e Antonio, una delle sette coppie protagoniste di questa edizione. Il primo spoiler: Valentina gela Antonio Nel breve filmato si sente chiaramente lei pronunciare una frase ironica e tagliente nei confronti del fidanzato: "Bello, ma tu non sei Brad Pitt, precisiamo.

