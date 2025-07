5% Pil a Nato Tajani | Non ci saranno tagli a istruzione e sanità – Il video

In un contesto globale in continua evoluzione, l'Europa si prepara a ridefinire il proprio ruolo di difesa e sicurezza. Con un impegno più forte e ambizioso, i paesi membri puntano a rafforzare la NATO e a sviluppare una difesa europea integrata, senza sacrificare investimenti cruciali in istruzione e sanità . Scopri come questa svolta strategica potrebbe cambiare il volto della sicurezza continentale.

(Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2025 “A 80 anni dalla fine della seconda guerra mondiale e 35 della Guerra Fredda, non possiamo più limitarci a essere protetti dagli Stati Uniti. L’Europa deve assumersi le proprie responsabilità e compiere un salto di qualità per realizzare il pilastro europeo della NATO e in prospettiva una difesa europea integrata. Per questo all’Aja è stato assunto un nuovo impegno in materia di spesa, più ambizioso rispetto al 2%: il nuovo obiettivo del 5% del PIL è un passo coraggioso e necessario per proteggere la nostra libertà e i nostri valori e per garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini”. 🔗 Leggi su Open.online

Tajani al vertice Nato “La Russia non vuole accelerare sulla pace” - Antonio Tajani, ministro degli Esteri italiano, ha espresso scetticismo riguardo alla volontà di pace della Russia durante il vertice Nato ad Antalya, in Turchia.

450 MILIARDI DI DEBITO PER LE ARMI: TASSE E TAGLI SULLE SPALLE DEGLI ITALIANI Come stimato dall’Osservatorio Milex, e oggi ribadito dal Corriere della sera, il conto dell’accordo Nato sulle spese in difesa per l’Italia è di 450 miliardi di spese agg Vai su Facebook

