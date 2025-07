One Big Beautiful Bill Act non è una legge | è una pubblicità E funziona L’analisi di Carone

La “One Big Beautiful Bill” di Donald Trump si presenta come la legge di bilancio più audace e divisiva del suo secondo mandato. Con una strategia di comunicazione che richiama gli anni ’80, il suo messaggio mira a coinvolgere e rassicurare l’elettorato, sottolineando benefici tangibili e un ritorno al benessere economico. Ma cosa cela veramente questa proposta? Scopriamo insieme l’analisi di Carone, che svela le sfumature di questa originale campagna politica.

La "One Big Beautiful Bill" di Donald Trump è la legge di bilancio più ambiziosa (e divisiva) del suo secondo mandato. Ma è (anche) il modo in cui la presenta a dire molto della sua politica. "It's BIG. It's BEAUTIFUL. And it puts back in your pocket", recita il testo del video con cui il profilo ufficiale della Casa Bianca annuncia il buon esito del voto. Il tutto accompagnato da un reel in stile pubblicità anni '80, un po' intermezzo da soap opera e un po' spot cringe per capelli troppo "flat" e poco voluminosi. Il gioco di parole è semplice: flat non è solo la piega, è anche lo stipendio. "Flat paycheck? Flat broke? BUMP IT UP with Trump's One Big Beautiful Bill.