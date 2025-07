VIDEO Il falconiere sbarca su Onlyfans e sfida Lotito e la sua Lazio | Non mollerò

Il Falconiere, noto per le sue provocazioni e trasparenza, sbarca su OnlyFans, sfidando Lotito e la Lazio in un duello senza mezzi termini. Dopo aver condiviso in modo audace il suo intervento di chirurgia genitale, è stato cacciato da Formello, ma lui non si arrende: continua a parlare, a sfidare e a rompere gli schemi. La sua storia diventa un simbolo di coraggio e libertà di espressione.

Dopo aver rivelato pubblicamente di aver scelto di farsi operare i genitali e aver mostrato le immagini dell'operazione il dipendente è stato cacciato da Formello ma lui non ci sta. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Il falconiere sbarca su Onlyfans e sfida Lotito e la sua Lazio: “Non mollerò”

