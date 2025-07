Morte Ramy Elgaml | anche il carabiniere che guidava la gazzella verso il processo

Il tragico incidente che ha portato alla morte di Ramy Elgaml, avvenuto durante un inseguimento a Milano lo scorso novembre, si avvia verso il suo epilogo giudiziario. La procura ha concluso le indagini, preparando il terreno per il processo contro il carabiniere al volante della gazzella e altri coinvolti. Un evento che ha acceso il dibattito sulla sicurezza e le norme nell’uso delle forze dell’ordine, e che ora si prepara a svelare la verità .

Milano, 3 luglio 2025 – Si va verso il processo nei confronti del carabiniere al volante della gazzella che inseguì scooter sui cui viaggiava Ramy Elgaml, il giovane morto lo scorso 24 novembre dopo una fuga spericolata durata diversi chilometri per le vie della cittĂ . La procura di Milano, infatti, ha chiuso una delle inchieste sull’accaduto, il fascicolo in cui viene ipotizzata l’accusa di omicidio stradale per il militare dell’Arma e per Fares Bouzidi, l'amico di Ramy che pilotava il TMax. Le contestazioni. A Fares viene contestato l'omicidio stradale aggravato dal fatto, tra le altre cose, che era senza patente e che guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it