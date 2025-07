Cina | Zhejiang Hangzhou adotta misure contro ondata di calore

In risposta all'ondata di calore senza precedenti, Hangzhou, nella provincia dello Zhejiang, ha adottato misure innovative per proteggere i suoi cittadini. I rifugi antiaerei sono stati temporaneamente trasformati in centri di raffreddamento gratuiti, offrendo sollievo a chi cerca tregua dal caldo estremo. Con un'allerta arancione che segna l'intensitĂ del fenomeno, la cittĂ dimostra quanto sia importante innovare e adattarsi alle sfide climatiche del nostro tempo, ricordandoci che...

Dei cittadini si rinfrescano in un rifugio antiaereo a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, oggi 3 luglio 2025. A partire dal primo luglio, i centri di raffreddamento della citta’ trasformati dai rifugi antiaerei sono stati aperti al pubblico gratuitamente. Oggi Hangzhou ha emesso un’allerta arancione per il caldo. Turisti visitano la Qianjiang New City a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, oggi 3 luglio 2025. Oggi Hangzhou ha emesso un’allerta arancione per il caldo. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Zhejiang, Hangzhou adotta misure contro ondata di calore

In questa notizia si parla di: hangzhou - zhejiang - cina - adotta

Ma alla fine, quanto consuma questa intelligenza artificiale?.

Cina: Zhejiang, Hangzhou adotta misure contro ondata di calore - Dei cittadini si rinfrescano in un rifugio antiaereo a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, oggi 3 luglio 2025. Riporta romadailynews.it