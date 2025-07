Liverani Ania | L' assicurazione non è una tassa ma uno scudo per la sopravvivenza delle imprese – Il video

L'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo contro le calamità naturali, introdotto con la Legge di Bilancio 2024, rappresenta un passo decisivo per la tutela delle imprese italiane. Non si tratta di una tassa, ma di uno scudo indispensabile per la loro sopravvivenza e crescita in un contesto sempre più imprevedibile. Un intervento coraggioso del Governo, che rafforza la resilienza del nostro tessuto imprenditoriale.

(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2025 "L’introduzione dell’obbligo assicurativo contro le calamità naturali per le imprese con la Legge di Bilancio 2024 è stata una risposta importante e coraggiosa da parte del Governo e, in particolare, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. I rispettivi Ministri hanno saputo condurre in porto, lavorando in stretta sinergia, una norma fondamentale per la messa in sicurezza del nostro sistema produttivo. Un significativo apprezzamento per la visione e la determinazione nell’ottenere questo risultato importantissimo per il nostro Paese va al Ministro Urso e al Ministro Giorgetti. 🔗 Leggi su Open.online

