Dragon Ball un report rivela che il suo studio guadagna più della media del settore

Un nuovo rapporto ufficiale della Toei Animation, casa di iconiche serie come Dragon Ball e One Piece, ha svelato che i suoi dipendenti percepiscono stipendi ben più alti rispetto alla media del settore anime. Questo risultato sorprendente evidenzia un ecosistema lavorativo più equo e sostenibile, in contrasto con le difficoltà di molte altre aziende dell'industria. Ma cosa rende la Toei un’eccezione? Approfondiamo insieme questa scoperta rivoluzionaria.

Un nuovo rapporto ufficiale della Toei Animation, lo studio dietro le serie di Dragon Ball e One Piece, ha rivelato che i suoi dipendenti guadagnano uno stipendio significativamente più alto rispetto alla media del settore degli anime. Un nuovo report ufficiale svela che i dipendenti di Toei Animation guadagnano ben oltre la media nazionale giapponese e quella dell'industria anime. Mentre gran parte del settore affronta salari bassi e ritmi massacranti, lo studio di Dragon Ball e One Piece si distingue per condizioni lavorative decisamente più favorevoli. Ma l'eccezione conferma la regola di un mercato ancora in crisi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dragon Ball, un report rivela che il suo studio guadagna più della media del settore

In questa notizia si parla di: dragon - ball - studio - media

Anime di nuova generazione che manterranno viva l’eredità di dragon ball - Anime di nuova generazione che continuano l’eredità di Dragon Ball stanno rivoluzionando il panorama giapponese, portando avanti l’epica delle battaglie e i personaggi iconici.

A concludere il meraviglioso diorama Dragon Ball si avvicina la fase finale del quality control per Yamcha, Puar e Olong by Infinite Studio Vai su Facebook

The DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA Network Test begins today! #GekishinSquadra #Squadra #DragonBall Vai su X

Dragon Ball, un report rivela che il suo studio guadagna più della media del settore; 'Dragon Ball Z - La battaglia degli dei' arriva sul grande schermo; Dragon Ball DAIMA arriva su Crunchyroll.

Dragon Ball, un report rivela che il suo studio guadagna più della media del settore - Un nuovo rapporto ufficiale della Toei Animation, lo studio dietro le serie di Dragon Ball e One Piece, ha rivelato che i suoi dipendenti guadagnano uno stipendio significativamente più alto rispetto ... msn.com scrive

Dragon Ball Z Kakarot - Daima, è meglio dell'anime | Anteprima - Il nuovo ciclo di espansioni, dedicato a Daima, di Dragon Ball Z Kakarot è coerente con quanto fatto fino a ora da CyberConnect2. Da msn.com