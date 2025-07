Settimana corta per i parlamentari | cosa prevede la proposta di Ciriani

Luca Ciriani, ministro dei Rapporti col Parlamento, propone di anticipare le interpellanze parlamentari alla Camera dal venerdì mattina al giovedì pomeriggio, offrendo così ai deputati una vera e propria settimana corta, già garantita ai senatori. Ciriani ha spiegato che questa modifica favorirebbe una gestione più snella dei lavori parlamentari, alleggerendo gli impegni e migliorando la qualità del lavoro dei deputati. Ma quali sono i dettagli della sua proposta?

Luca Ciriani, ministro dei Rapporti col Parlamento, ha proposto di anticipare le interpellanze parlamentari alla Camera dal venerdì mattina al giovedì pomeriggio, spostamento che di fatto garantirebbe la ‘ settimana corta ’ ai deputati, che è già una certezza per i senatori. A Palazzo Madama, infatti, i lavori si chiudono già il giovedì. Ecco cosa prevede la proposta di Ciriani per la settimana corta a Montecitorio. Ciriani ha spiegato che venerdì è difficile garantire la presenza di ministri e sottosegretari. Camera dei deputati (Imagoeconomica). Il venerdì mattina a Montecitorio è dedicato alle interpellanze urgenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Settimana corta per i parlamentari: cosa prevede la proposta di Ciriani

