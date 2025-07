Milano un morto e diversi ricoverati per sospetta legionella a Crescenzago

Una tragedia scuote Crescenzago, a Milano, dove un uomo di 91 anni ha perso la vita e altre persone sono state ricoverate per sospetta legionella, un batterio insidioso nascosto nelle tubature dell'acqua. La comunità è in allarme, e le autorità hanno subito emanato avvisi per tutelare la salute dei residenti. La vicenda solleva importanti questioni sulla sicurezza degli impianti idrici e sulla prevenzione delle infezioni. La città si mobilita per fare chiarezza e garantire la sicurezza di tutti.

Un 91enne è morto tre giorni fa al San Raffaele di Milano e altre persone sarebbero ricoverate per presunti casi di legionella, un batterio che si annida nelle tubature dell'acqua e che, se inalato, può causare polmoniti gravi. Ad essere coinvolti sono i residenti di un complesso di case di edilizia residenziale pubblica in via Rizzoli, zona Crescenzago, nella periferia nord-est di Milano, dove un cartello affisso si raccomanda di non utilizzare acqua calda o di farla scorrere per almeno cinque minuti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano, un morto e diversi ricoverati per sospetta legionella a Crescenzago

