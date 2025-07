Ardea una nuova pista ciclabile sul lungomare | al via i lavori

Ardea si appresta a rinnovarsi: sul lungomare delle Pinete di Tor San Lorenzo stanno finalmente iniziando i lavori per una nuova pista ciclopedonale lunga 1,8 km. Questo progetto, atteso da tempo, rappresenta un passo importante verso una mobilità più sostenibile e un miglioramento della qualità della vita di residenti e visitatori. L’inaugurazione ufficiale dei lavori ha...

Ardea, 3 luglio 2025- Il lungomare delle Pinete di Tor San Lorenzo, nel Comune di Ardea, si prepara a vivere una svolta significativa con l'avvio dei lavori per la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale lunga 1,8 km. Un progetto atteso da tempo, che promette di migliorare la qualità della vita di cittadini e turisti, promuovendo la mobilità sostenibile, l'accessibilità e la tutela della salute. L'inaugurazione ufficiale dei lavori ha visto la partecipazione di figure di rilievo, tra cui il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna e la Consigliera delegata Alessia Pieretti, accompagnati dal RUP dei lavori dell'ente metropolitano, Ing.

