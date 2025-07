L' ex falconiere della Lazio sbarca su OnlyFans | lo annuncia nudo su Instagram e attacca Lotito

L’ex falconiere della Lazio, Bernabé, torna a far scalpore annunciando il suo debutto su OnlyFans con un post audace su Instagram e puntando il dito contro Lotito. Dopo le polemiche per le foto compromettenti e il licenziamento, l’ex dipendente biancoceleste si confronta con la sua verità: "Il presidente mi ha rovinato la vita". La sua storia si trasforma in un vero e proprio spettacolo mediatico, tra critiche e curiosità, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Già al centro di polemiche per le foto della protesi peniena, poi licenziato dai biancocelesti e cacciato da Formello, Bernabé torna a far parlare di sé: "Il presidente mi ha rovinato la vita". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'ex falconiere della Lazio sbarca su OnlyFans: lo annuncia nudo su Instagram e attacca Lotito

In questa notizia si parla di: falconiere - lazio - sbarca - onlyfans

Lazio, la maledizione del falconiere colpisce ancora - La Lazio si trova nuovamente a fronteggiare la “maledizione del falconiere”, con il 10 gennaio che segna un punto di svolta negativo per la squadra.

Juan Bernabé, l’ex falconiere della Lazio sbarca su OnlyFans: «Lotito mi ha rovinato la carriera, ma non mi arrendo» Vai su X

L'ex falconiere della Lazio sbarca su OnlyFans: lo annuncia nudo su Instagram e attacca Lotito; VIDEO - L’ex falconiere della Lazio non smette di stupire: Bernabé sbarca su OnlyFans; Lazio, dopo lo sfratto il falconiere Bernabé approda su Onlyfans.

Juan Bernabé, l’ex falconiere della Lazio sbarca su OnlyFans: «Lotito mi ha rovinato la carriera, ma non mi arrendo» - Licenziato dalla Lazio, sfrattato dal centro sportivo di Formello e finito al centro delle cronache per alcuni video social espliciti, Juan Bernabé torna a far parlare di sé. Lo riporta ilovepalermocalcio.com

VIDEO - L’ex falconiere della Lazio non smette di stupire: Bernabé sbarca su OnlyFans - Attraverso un video pubblicato su Instagram, l'ex falconiere dei bianconcelesti ha annunciato di aver aperto un nuovo profilo sulla piattaforma ... Riporta ilromanista.eu