Un ragazzo e il suo sogno | il futuro di Nicolas Daniel Gheorghe

. Nicolas è molto giovane ma guarda avanti con passione e tenacia. Ha solo 14 anni, ma la determinazione è già da grande. Nicolas Daniel Gheorghe vive a Rossana, in provincia di Cuneo, è alto 1,78 m, ha occhi e capelli castani, e lo sguardo curioso di chi sogna senza paura. Con i piedi ben piantati nel presente e la testa che guarda avanti, sogna un futuro nel mondo dello spettacolo, tra moda, fotografia e – perché no – anche cinema e TV. Nicolas, che cosa studi in questo momento?. «Sto finendo le scuole medie, mi manca solo l’esame orale. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com