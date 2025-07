Oggi la Terra raggiunge l’afelio punto più distante dal Sole anche se non sembra

Oggi alle 21:55, la Terra raggiunge l’afelio, il punto più distante dal Sole nell’orbita annuale, a oltre 152 milioni di chilometri di distanza. Un fenomeno affascinante che, nonostante le temperature sorprendentemente calde, ci ricorda come i movimenti celesti influenzino il nostro pianeta. E questa data, che varia ogni anno, sottolinea la complessità e la meraviglia dei meccanismi cosmici che regolano il nostro universo.

Oggi, alle ore 21:55, la Terra raggiungerà il punto dell’orbita più lontano dal Sole. Questo fenomeno si chiama afelio, e segna il raggiungimento di una distanza di oltre 152milioni di chilometri tra Terra e Sole, nonostante le temperature paradossali che ci fanno pensare l’esatto contrario. La Terra raggiunge oggi l’afelio, il punto più distante dal Sole. Questa data non è fissa. Infatti, il nostro pianeta raggiunge l’afelio ogni anno in un giorno diverso. Sappiamo, tuttavia, che può cadere dal 2 al 6 luglio: questo avviene a seconda della posizione della Luna. Infatti, a orbitare intorno al Sole è il sistema Terra-Luna, che come sappiamo ha un baricentro spostato rispetto al centro del pianeta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it