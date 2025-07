Il mio futuro marito chiede consigli sul nostro matrimonio alla sua migliore amica è arrivato persino a farsi suggerire il tipo di abito da sposa Che faccio? | lo sfogo su Reddit

Nel mondo dei matrimoni, tra sogni e piccoli sorprese, a volte si celano anche tensioni inaspettate. Una futura sposa si sfoga su Reddit, condividendo il suo disagio: il suo fidanzato chiede consigli alla miglior amica su ogni dettaglio, persino sull’abito da sposa. La questione si trasforma in una vera e propria "drama" matrimoniale, scatenando riflessioni su limiti, rispetto e comunicazione tra i futuri sposi. Ma come trovare l’equilibrio perfetto?

Il suo fidanzato e futuro marito ha una migliore amica e fin qui niente che possa essere fonte di arrabbiature. Quello che proprio fa infuriare una futura sposa è che sia l’amica a consigliare lui su ogni cosa che riguarda il matrimonio. Manco a dirlo, la donna si è sfogata in una sezione di Reddit dedicata ai matrimoni e che si chiama Wedding Drama. Intanto, la sposa premette che il suo futuro sposo conosce la sua amica da molto tempo, da ben prima di incontrare lei. Poi scrive: “Mi sembra che siano loro due a organizzare questo matrimonio mentre io approvo solo le loro scelte. Lui le ha chiesto persino cosa ne pensasse di alcuni abiti da sposa e se azzardo un commento, mi risponde che lei lo fa ‘solo per aiutarci’ e che ‘ha buon gusto'”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il mio futuro marito chiede consigli sul nostro matrimonio alla sua migliore amica, è arrivato persino a farsi suggerire il tipo di abito da sposa. Che faccio?”: lo sfogo su Reddit

