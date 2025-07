Europeo di calcio femminile infortunio per Beccari | al suo posto Bergamaschi

L’estate sportiva si apre con una notizia che scuote la spedizione italiana al Campionato Europeo di calcio femminile: Chiara Beccari, talento della Juventus, è costretta a rinunciare a causa di una distrazione muscolare alla coscia sinistra. Al suo posto, scende in campo Bergamaschi, pronta a rappresentare l’Italia nel match d’esordio contro il Belgio. La nazionale azzurra affronta questa sfida senza tirarsi indietro, con la speranza di scrivere un capitolo vincente in questa avventura continentale.

La calciatrice della Juventus ha subito una distrazione muscolare alla coscia sinistra e farà rientro in Italia, non riuscendo a partecipare all'Europeo di calcio femminile. Novità in casa Italia il giorno dell'esordio a EURO 2025 con il Belgio, in programma alle 18 (diretta su Rai 2) allo Stade de Tourbillon di Sion. A causa di un infortunio Chiara Beccari non farà parte della rosa di calciatrici che prenderanno parte al torneo continentale.