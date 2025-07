Wimbledon 2025 | Cobolli Cocciaretto e Darderi volano al terzo turno

Wimbledon 2025 sta regalando emozioni da prima pagina, con Cobolli, Cocciaretto e Darderi che volano al terzo turno. Il talento romano ha superato senza problemi Jack Pinnington Jones, mentre la marchigiana ha dominato Katie Volynets. Anche Darderi si è distinto vincendo in tre set contro Fery. Segui le nostre dirette e i contenuti esclusivi su Sportface TV. Per non perdere nemmeno un colpo, scarica gratuitamente l’app di Sportface!

Il tennista romano ha superato in tre set il britannico Jack Pinnington Jones al secondo turno di Wimbledon 2025, mentre la marchigiana regola 6-0 6-4 la 23enne americana Katie Volynets. Bene Darderi in tre set contro Fery. Continua a vincere Cobolli. Flavio Cobolli approda al terzo turno del torneo di Wimbledon.

Dopo #Bellucci, in attesa di #Darderi, #Sonego, #Sinner, #Bronzetti e #Cocciaretto, ottima partita di Flavio #Cobolli che batte Jack #PinningtonJones e va al terzo turno. Daje così, ottima crescita su una superficie non familiare. #Wimbledon Vai su X

PRIMO TURNO Wimbledon DEGLI ITALIANI IN ORDINE DI TABELLONE PARTE ALTA (Martedì 1 Luglio) JANNIK SINNER - LUCA NARDI JAIME FARIA - LORENZO SONEGO NIKOLOZ BASILASHVILI - LORENZO MUSETTI COBOLLI - ZHUKAYEV Se Soneg Vai su Facebook

