Sancho Juventus i bianconeri potrebbero inserire Vlahovic nell’affare col Manchester United! L’indiscrezione spiazza i tifosi | cosa può accadere

La Juventus si muove con determinazione sul mercato, valutando un'operazione che potrebbe rivoluzionare il suo attacco: l'inserimento di Dusan Vlahovic nell'affare per Jadon Sancho con il Manchester United. Un’indiscrezione che ha sorpreso i tifosi, aprendo scenari inaspettati e pieni di possibilità . Ma cosa può davvero accadere? Scopriamo gli sviluppi di questa trattativa che potrebbe cambiare le sorti della Vecchia Signora.

Sancho Juventus, i bianconeri potrebbero inserire Vlahovic nell’affare: tutti gli ultimi aggiornamenti. La Juventus continua a monitorare Jadon Sancho come un obiettivo concreto per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la richiesta iniziale del Manchester United per l’esterno inglese si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Tuttavia, la Juve sta cercando di abbassare questa cifra, puntando a inserire una contropartita tecnica nell’affare. Con una rosa ricca di opzioni, i bianconeri stanno preparando il terreno per un possibile scambio che possa rendere l’operazione piĂą vantaggiosa dal punto di vista economico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juventus, i bianconeri potrebbero inserire Vlahovic nell’affare col Manchester United! L’indiscrezione spiazza i tifosi: cosa può accadere

